Taasiseseisvumisest on Eesti sadamaid läbinud üle miljardi tonni kaupa

«Taasiseseisvumise algusaastatel oli Eesti sadamate käekäik hea ja kaubamahud aina suurenesid,» kirjutasid analüütik Birgitta Ojamaa ja juhtivanalüütik Piret Pukk statistikaameti blogis. Nad tõid välja, et aastal 1992 veeti siinsete sadamate kaudu ligi 8 miljonit tonni, 1996. aastal aga juba ligi 16 miljonit tonni kaupa.

Aastatuhande alguses vedu sadamate kaudu aga pidurdus ja jäi väheste muutustega samale tasemele. Ojamaa ja Pukk märkisid, et maksimaalne kaubamaht saavutati aastal 2006, mil see oli ligi 50 miljonit tonni.

Majanduskriisist ei pääsenud ka Eesti sadamad

Alates 2012. aastast vähenesid aga kaubavahetuse mahud taas, seejuures väikseim kogus veeti Eesti sadamate kaudu 2016. aastal, kui see oli 34 miljonit tonni. «Sellest ajast peale on kaupade kogus vähehaaval suurenenud ja eelmisel aastal veeti sadamate kaudu 37 miljonit tonni kaupa ehk ligikaudu sama palju kui 2019. aastal,» osutasid analüütikud.

Nad tõid välja, et Eesti taasiseseisvumise järgselt oli kaupade maha laadimise ehk lossimise osatähtsus sadamates keskmisest suurem, 1990. aastate lõpus ja 2000. aastatel edestas seda aga peale laadimise ehk lastimise kasvanud maht. «Viimase kümne aasta jooksul on kaupade lossimine taas pigem kasvavas trendis,» kirjutasid Ojamaa ja Pukk.

Naftatoodete osatähtsus kaubaveol on jätkuvalt suur

Peamised sadamate kaudu veetavad kaubagrupid on naftatooted, keemiatooted, puit, kaevandus- ja karjääritooted ning koos transporditavad eri liiki kaubad. Naftatoodete vedu on viimastel aastatel küll märkimisväärselt vähenenud, kuid nende osatähtsus on endiselt ligi kolmandik sadamate kaudu veetavast kaubast.