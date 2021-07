«Tulevikumajanduse eelduseks on senisest suuremad investeeringud innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse ning kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine,» märkis Sutt. Minister lisas, et mida konkurentsivõimelisemad on Eesti ettevõtted, seda paremini on tagatud meie majanduse ja tulude kasv ning see omakorda viib madalama maksukoormuseni. Suti hinnangul on innovatsioon järgmistel aastakümnetel Eesti edu võti.