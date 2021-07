Facebook tõrjub Bideni süüdistusi väärinformatsioonis

Juhtiva suhtlusvõrgustiku andmeil on rohkem kui kaks miljardit inimest vaadanud just Facebookist usaldusväärset teavet COVID-19 ja vaktsiinide kohta ehk rohkem kui kuskilt mujalt internetist.

«Sõnum on selge: sellest on saanud vaktsineerimata inimeste pandeemia,» ütles haiguste tõrje ja ennetamise keskuste direktor Rochelle Walensky reedel ajakirjanikele.

Paljud vaktsineerimisest keeldujad on hoolimata hõlpsast kättesaadavusest kogu Ühendriikides öelnud, et ei usalda kaitsesüste. Skepsist soodustavad nii vaktsiinivastaste aktivistide veebis levitatud valepostitused kui ka vabariiklastest poliitikud, kes väidavad, et vaktsineerimine on osa valitsuse kontrolli katsetest.