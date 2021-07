Apple'i töötajad ähvardavad firmast lahkuda, kui neil ei lubata kodust töötada

Viidates asutusesisesele Slackis toimuvale vestlusele, teatab The Verge, et Apple'i töötajad ähvardavad firmast lahkuda, kuna nende arvates on kehtestatud liiga ranged reeglid kaugtöö suhtes.

Juunis kuulutas Apple välja hübriidse töögraafiku, mille kohaselt naasevad töötajad alates septembrist kolmeks päevaks nädalas kontorisse, mis on üleminek ettevõtte normaalsele tegevusele pärast seda, kui pandeemia sundis töötajaid pikalt kodus töötama.

Mõned päevad hiljem küsisid The Verge'i poolt mainitud kaugtööd pooldava Slacki grupi osalejad firmalt suuremat paindlikkust, öeldes, et kodus töötamine toob kaasa mitmeid eeliseid, sealhulgas suurema mitmekesisuse ja kaasatuse töötajate säilitamisel ja töölevõtmisel, varasemalt valitsenud suhtlusbarjääride lõhkumise, parema töö- ja eraelu tasakaalu, olemasolevate kaugtöötajate parema integreerimise ja haigustekitajate vähendatud leviku.

Kohapealne koostöö on Apple'i jaoks oluline

See taotlus lükati kategooriliselt tagasi. Eelmise kuu lõpus töötajatele saadetud videos kinnitas jaekaubanduse ja inimeste valdkonna asepresident Deirdre O'Brien ettevõtte kaugtööpoliitikat, öeldes: «Me usume, et kohapealne koostöö on meie kultuuri ja tuleviku seisukohalt oluline. Kui me mõtleme hetkeks meie möödunud aasta uskumatute toodete turuleviimise üle, siis tooted ja nende turuleviimine põhinesid aastatepikkusel tööl, mida tegime siis, kui olime kõik koos kohapeal.»

Apple'i ettevõtte ideoloogia on pikka aega olnud seisukohal, et töötajate üheskoos töötamine on innovatsiooni oluline koostisosa. Apple'i lahkunud kaasasutaja Steve Jobs oli niivõrd veendunud kõnealuse filosoofia pooldaja, et ta aitas kujundada Apple Parki peahoone suureks rõngaks, mis hõlbustab juhuslikke kohtumisi.

Hübriidmudeli kehtestamise plaanidega liigutakse edasi, kuid töötajad väidavad nüüd, et Apple keelab erandeid, mida ta kunagi lubas. Näiteks üks nimetu töötaja, kellel on praegu lubatud puude tõttu kodus töötada, ütles, et Apple keelab selle erandi septembris. «Septembris jään ma oma töökohast ilma,» kirjutas antud isik Slacki kanalis, millel on praegu umbes 6000 liiget.

Apple teeb ilmselt erandeid inimestele, kellel on dokumenteeritud tervisehäired, kuid selle omandamine eeldab väidetavalt, et töötajad kinnitavad oma seisundit, andes ettevõttele välja isiklikke meditsiinilisi andmed. See nõue tekitas mõnedes inimestes ebamugavust, öeldi aruandes.