Amazonase vihmamets tekitab nüüd rohkem süsihappegaasi, kui seob

Teadlased on esimest korda kinnitanud, et Amazonase vihmamets paiskab praegu rohkem süsihappegaasi välja, kui ta suudab siduda, vahendab The Guardian.

Sellel nädalal avaldatud uuringu kohaselt ulatuvad heitkogused aastas miljardi tonni süsinikdioksiini. Teadlaste sõnul oli hiiglaslik vihmamets varem süsinikdioksiidi neelajaks, mis sidus kliimakriisi põhjustavaid heitkoguseid, kuid nüüd põhjustab hoopis selle kiirenemist.

Suurema osa heitkogustest põhjustavad tulekahjud, millest paljud on tahtlikult süüdatud veiseliha ja soja tootmiseks vajaliku maa raiumiseks. Kuid isegi ilma tulekahjudeta tähendavad kuumemad temperatuurid ja põuad, et Amazonase kaguosa on muutunud pigem CO2 allikaks kui sidujaks.

Kasvavad puud ja taimed on alates 1960. aastast ammutanud umbes veerandi kõigist fossiilkütuste heitkogustest, mis on Amazonase kui suurima troopilise metsa puhul on väga oluline tegur. Teadlaste sõnul on Amazonase CO2 sidumise võime kadumine selge hoiatus, et fossiilkütuste heitkoguste vähendamine on hädavajalikum kui kunagi varem.

Uuringus kasutati väikeseid lennukeid, et mõõta CO2 taset kuni 4500 meetri kõrgusel metsast viimase kümne aasta jooksul, mis näitab, kuidas kogu Amazonas on muutumas. Varasemad uuringud, mis näitasid, et Amazonas on muutumas CO2 allikaks, põhinesid satelliidiandmetel, mida võib takistada pilvkate, või maapinnal tehtud puude mõõtmistel, mis võivad katta vaid väikese osa tohutust piirkonnast.

Teadlaste sõnul on eriti murettekitav avastus, et osa Amazonas eraldab süsinikku ka ilma tulekahjudeta. Nad ütlesid, et see on tõenäoliselt tingitud sellest, et iga aastane metsade raadamine ja tulekahjud muudavad kõrvalasuvad metsad järgneval aastal tundlikumaks. Kuna puud toodavad suure osa piirkonna vihmast, tähendab puude vähenemine raskemaid põudasid ja kuumalained ning kasvavat puude hukkumist ja tulekahjusid.