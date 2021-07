Nädala taust ⟩ Kolmas koroonalaine rammib laupkokkupõrkesse suure pidutsemislainega

Higi tilgub seintel ja laes. Hingata ei ole midagi. Nii pungil täis on see Tartu kesklinnas asuv klubi varem olnud vaid paar korda. Aastavahetuspidudel, aga see on erand. Siis tahavad kõik sooja tuppa tantsima. ​Juuli keskpaik, mis Tartu ööelus on alati olnud veidi uimasem – tudengid on linnast ära –, ja rohkem kui pool tuhat inimest saalis viitab vaid ühele: pikad piirangukuud on tekitanud sellise pidutsemistungi, et kõik koroonahirmud on ununenud.