Putin: epideemia tagajärjed on ületatud, majandus taastub

«Venemaal on viidud ellu terve meetmete kompleks, mis on suunatud elanikkonna sissetulekute ja hõivatuse säilitamisele, äri toetamisele, kaotuste vähendamisele, abi osutamisele kõige rohkem kannatada saanud valdkondadele,» sõnas Putin Aasia-Vaikse ookeani koostööfoorumi juhtide kohtumisel.

Ta lisas: «See võimaldab meil juba käesoleval aastal väljuda soodsasse kasvudünaamikasse. Võin öelda, et tervikuna on taudi tagajärgedest üle saadud, majandus on tervikuna taastunud.»