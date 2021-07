Lux Express langes mullu ligi 2,6 miljoni euroga kahjumisse

2021. aastal on Lux Expressil kavas käivitada uusi liine ning tulla turule ühisliikuvuse valdkonnas unikaalsete toodetega, mis pakuvad reisijale varasemast suuremat paindlikkust Lux Expressi bussidega liiklemiseks. Rahvusvahelise liiniliikluse osas on ettevõtte vaates 2021. aasta suurimaks väljakutseks Venemaa ja Valgevene piiride avanemise osas valitsev jätkuv ebaselgus ning sellest tulenev võimalik liikumispiirangute edasine kehtimine.

Lux Express Estonia AS on rahvusvaheline kontsern, mille emaettevõtjaks on Hugo Osulale kuuluv Mootor Grupp AS. Kontserni põhitegevuseks on reisijatevedu rahvusvahelistel ja riigisisestel regulaarbussiliinidel ning tellimisveo teenuse osutamine.