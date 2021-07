Ringkonnakohus otsustas: Eesti Energia õlitehase ehitus võib jätkuda

Kuigi ringkonnakohus leidis, et MTÜ-l Loodusvõlu esineb esialgse õiguskaitse vajadus, ei pidanud kohus esialgse õiguskaitse jätkuvat kohaldamist põhjendatuks, sest kohtuasjas toodud ekspertide hinnangutest nähtub, et ehitustegevusega kaasnev ebasoodne mõju lähedal asuvale Natura 2000 alale on välistatud.