Euroopa Komisjon võttis vastu metsade kaitsmise strateegia

«Metsades asub suur osa meie planeedi elurikkusest. Et vesi oleks puhas ja muld viljakas, peavad metsad olema heas seisundis. Euroopa metsad on ohus. Seepärast töötame selle nimel, et neid kaitsta ja taastada, parandada metsamajandamist ning toetada metsandusspetsialiste ja metsade hooldajaid. Oleme ju kõik osa loodusest. Mida me teeme kliima- ja elurikkuse kriisi vastu võitlemiseks, seda teeme omaenda tervise ja tuleviku heaks,» ütles Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans.