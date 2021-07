Autode nappus on jõudnud ka Eesti autoturule

Aasta Auto Pluss müügidirektor Rein Kullamaa selgitas ERR-ile, et autode tarne võib hilineda mõne pisikese detaili tõttu.

«Nii see on. Kui alltöövõtja ei suuda mõnda detaili õigeaegselt toota, satume olukorda, kus auto on 90 protsendi ulatuses või rohkemgi valmis, aga puuduva komponendi tõttu mitte täielikult,» rääkis Kullamaa ERR-ile.