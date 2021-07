Riik kompenseerib pensionimaksete peatamise kahe aasta jooksul

«Kõigile pensionikogujatele, kelle eest jäid 4 protsendi maksed vahepeal tegemata, kompenseeritakse need maksed lähiaastatel. Esimesed maksed tehakse septembris sambast lahkujatele,» ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. „Neile, kes sambas aga jätkavad, kantakse see raha aastatel 2023 ja 2024 teise sambasse ja kui pensionifondide keskmine tootlus on olnud positiivne, siis koos selle vahepealse tootlusega. Kes soovib seda võimalust kasutada, kuid on teinud avalduse teisest sambast lahkumiseks, saab selle veel juuli lõpuni tagasi võtta.“