Logistikafirma esindaja: import Aasiast hakkab vähenema

Eelmise aasta kriisi üks olulisemaid mõjusid logistikasektorile oli see, et laevafirmadel hakkasid konteinerid otsa saama. Selle põhjus seisneb suuresti e-kaubanduse kasvus ja probleemides kaup sadamatest edasi toimetada. Ühte sadamasse seisma jäänud konteiner tähendas, et teises sadamas pole seda kauba saatmiseks enam võtta.

Eelmise aasta statistika näitab, et Hiinast USA-sse saadetud kümnest konteinerist jõudis Hiinasse tagasi keskmiselt neli. Selle põhjused on seotud nii tööjõupuuduse ja töötajate isolatsiooniga, aga ka koroonapiirangute ja tolliprobleemidega. Arvestades üldiselt kasvanud mahte tähendab see väga olulist tasakaalustamatust ja konteinerite kogunemist USA poolele. Samas tähendab konteinerite nappus Aasias, et hinnad kasvavad.

Globaalse transpordisüsteemi jaoks on see kriis olnud ainulaadne ja väga ootamatu. Ahelaefekt häirib põhimõtteliselt kogu rahvusvahelist kaubandust ning seega mõjutab hinnatõus ka Eestit. Näiteks oli eelmise aasta alguses oli Aasiast 40-tollise konteineriga kaupa Eestisse transportides keskmiseks hinnaks umbes 2000 dollarit. Sel aastal oleks transporti planeerides mõistlik arvestada aga suurusjärguga 10 000 dollarit ja täna tegelikult juba oluliselt rohkemgi.

Aasia kaupade hinnad tõusevad

See on kaasa toonud olukorra, kus mitmete materjalide, eriti näiteks ehitusmaterjalide puhul on kiirem hankida neid Euroopast. Seejuures tuleb ka kaupade hind samas suurusjärgus. Näiteks kraanikausside puhul oli varem võimalik saada Aasiast väga soodsa hinnaga kaupa, kuid transpordi hinnatõus on kaasa toonud selle, et Itaaliast saab oluliselt kvaliteetsema toodangu sama hinnaga.

Eriti märgatav on hinnatõus odavama kategooria toodete seas, kuna transport moodustab seal proportsionaalselt suurema osa. Näiteks väikeste plastikdetailide puhul võib kohati viiekordseks kerkinud transpordihind tähendada, et veo peale kulub raha rohkem, kui see toode ise väärt on. See aga tähendab, et paljude odavate toodete puhul on kauba hankimine Aasiast muutumas majanduslikult mõttetuks.

Leevendust on oodata aasta lõpuks

Et kaubad liiguksid ja tooted oleks kättesaadavad, tuleb ettevõtjatele üle vaadata oma senised tarneahelad. Samas on ka raudtee- ja lennuühenduste puhul hinnad kerkinud, kuid vähemal määral. Meretranspordi osas on lootust olukorra normaliseerumiseks ja hindade langemiseks selle aasta neljandas kvartalis.