Mõlgutad reisimõtteid? Need on kõige värskemad nõuded ja piirangud

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ korraldatud uuringu järgi plaanis kevadel ligi kolmandik Eesti inimestest veeta puhkuse just välismaal. «Täna tuleb siiski arvestada, et riigid võivad koroonaviiruse uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid,» nentis Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Reisimine lähiriikidesse

Nii Soome kui ka Lätti saavad ilma koroonaviiruse testita reisida vaid täielikult vaktsineeritud või koroonaviiruse läbipõdenud inimesed koos vastava tõendiga. Ilma nimetatud tõendita isikud peavad esitama negatiivse koroonatesti tulemused, mis pole vanemad kui 72 tundi. Lätis võib alternatiivselt esitada antigeeni testi tulemused, mis pole vanemad kui 48 tundi. Nõuded ei kehti Lätis alla 12-aastastele, kes reisivad koos eneseisolatsioonist vabastatud täiskasvanutega ja Soomes 2005. aastal ja hiljem sündinud noortele.

Kõik Lätti reisivad isikud peavad täitma Covidpass.lv veebisaidil elektroonilise vormi ja tegema seda mitte varem kui 48 tundi enne Lätti sisenemist. Vormil tuleb esitada nõutav teave vaktsineerimise, testimise või COVID-19-st tervenemise kohta.

Alates 12. juulist pääsevad Soome piiranguteta inimesed, kes saabuvad madala nakatumisriskiga riikidest, kus viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 10 või väiksem. Vaktsineerimata või haigust põdemata on hetkel Soome reisimiseks vaja mõjuvat põhjust, mida tuleb tõendada piiril (praeguse seisuga 25. juulini). Mõjuvaks põhjuseks on näiteks tööreis või muu vältimatu põhjus.

Venemaa piirid on praegusel ajal üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud. Riiki on lubatud siseneda ja riigist lahkuda erandjuhtudel. Riigipiiri ületamisel tuleb esitada tõend koroonaviiruse testi tulemuse kohta (sh lapsed), mis on tehtud mitte varem kui kolm päeva enne riigipiiri ületamist. Riiki sisenemisel on vajalik teha korduvtest ja viibida isolatsioonis tulemuse selgumiseni.

Alates 11. juunist on taas lubatud kruiisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150.

Reisimisel tuleb arvestada, et piirangud võivad kiirelt muutuda. Endale huvipakkuva riigi piirangute kohta loe enne reisi siit. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta on soovitatav pöörduda vastava välisriigi esinduse või ametiasutuste poole.

Ootamatuid kulusid aitab vältida reisikindlustus Enne reisi on soovitatav sõlmida reisikindlustus, et kaitsta ennast ootamatute kulude eest. «Reisikindlustus aitab kaitsta inimesi ja tervist, et õnnetuse korral ei tabaks inimest veel teinegi, finantsiline kriis. Lisaks aitab reisikindlustus ka juhtudel, kui pagas lennureisi ajal kadunuks jääb või saabub hilinemisega,» ütles Gjensidige esindaja.

Üldised põhimõtted reisimiseks:

Jälgi sihtriigi nakkuskordajat välisministeeriumi kodulehelt.

Vii end kurssi sihtriigi piirangutega ja järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks. Näiteks nõuavad paljud riigid ja mitmed lennufirmad ka transiitreisijatelt koroonaviiruse testi tegemist ja negatiivse tulemuse kinnitust.

Registreeri oma reis välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, et selle kaudu saaks sind uuenevatest piirangutest teavitada.

Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.

Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.