Petised üritasid pangajuhti õnge võtta

«Ta küsis, millist autentimismeetodit ma kasutan. Kui palusin tal end tuvastada või öelda, mis on mu panga kasutajanimi või isikukood, ütles ta, et on nooremspetsialist ja tal ei ole nendele andmetele ligipääsu,» rääkis Sovetov.

Pärast seda küsis helistaja, mis on kliendi peamine pank, väites, et ta on kohustatud seda panka pettuskatsest teavitama. Kui ta kuulis, et see on Luminor, üritas ta teada saada, kui palju raha kontol on.