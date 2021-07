Eesti õpilasfirma pälvis Euroopa võistlusel eriauhinna

«Meil on väga hea meel, et meie puhul hinnati julget pealehakkamist! Oleme just seda meelt, et kusagilt tuleb peale hakata ning tahame innustada kõiki firmasid, kes alustavad järgmisel aastal, olema julged, astuma tundmatusse ja mitte kartma eksida,» kommenteerisid Spotteri tegijad. «Õpilasfirma programmiga liitumine oli meie elumuutvaim otsus. Nii Eesti kui ka Euroopa parima õpilasfirmade võistlusel osalemine avardas meie silmaringi ning andis hulganisti uusi teadmisi ärivaldkonnas. On hea meel olla Gen-E 2021 eriauhinna omanikud!»