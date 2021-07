India keelas Mastercardil uute kaartide väljastamise

Kolmapäeval teatas keskpank, et Mastercardile oli antud aeg ja võimalused kohanemiseks 2018. aasta regulatsioonidega, mis sätestasid, et kõik maksevõimaluste pakkujad peavad säilitama kasutajate andmeid ainult kohalikes serverites. RBI andis ettevõttetele kuus kuud uute reeglitega kohanemiseks. Põhjus, miks keskpank nüüd ettevõttele sanktsioonid kehtestas pole teada.

Mastercard toonitas, et keelul pole mõju nende praegusele tegevusele ja kinnitab, et ettevõte on pühendunud enda tegutsevate turgude legaalsete ja regulatoorsete nõuete täitmisele.