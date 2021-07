Alexela grupi kulumieelne ärikasum langes 3,8 protsenti

«Finantsiliselt saame tõdeda, et suutsime kohaneda Covid-19 kriisiga edukalt. Olime küll sunnitud vähendama märgatavalt töötajate arvu, ent suutsime vältida oma tehaste, tootmiste ja kaubanduste sulgemisi,» ütles Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane pressiteates.

Mureks on olnud materjalide kättesaadavus, aga sellest hoolimata õnnestus 2020. aastal toota ja müüa rekordarv Tiki haagiseid. Laane sõnul otsustas ettevõte mullu investeerida regiooni suurima vaakumvormimise seadme ostmisse, millega hakatakse tootma haagiste plastkaasi.

Tsinkimise mahtude puhul märkis Laane, et need on olnud stabiilsed ning ei ole saanud koroonast räsitud. Alexela grupi tütarettevõte Kohimo, mis tegeleb suuremahuliste mahutite ehitamisega, sai kliendiks Soome ühe suurima tööstusettevõtte Wärtsila.