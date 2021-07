USA senat võttis vastu seaduseelnõu, millega keelatakse kõik Xinjiangist pärit tooted

Vastuvõetud Uiguuri Sunnitöö Ennetamise Seadus looks eelduse, et Xinjiangis toodetud kaubad on valmistatud sunniviisilise tööjõu abil ja seega 1930. aasta tariifiseaduse alusel keelatud, kui USA ametiasutused ei tõenda teisiti, vahendab Reuters.

Ühehäälselt vastu võetud kahe erakonna toetusega meede nihutaks tõendamiskohustuse importijatele. Praegune reegel keelab kaubad, kui on põhjendatud tõendeid sunniviisilise töö kohta.

Seaduseelnõu peab läbima ka Esindajatekoja, enne kui see saadetakse Valgesse Majja president Joe Bidenile allkirjastamiseks. Hetkel pole veel selge, millal see võiks täpselt toimuda.

Vabariiklasest senaator Marco Rubio, kes esitas õigusakti koos demokraadist Jeff Merkleyga, kutsus esindajatekoda üles kiiresti tegutsema.

«Me ei pigista silmi kinni HKP jätkuvate inimsusevastaste kuritegude ees ja me ei luba korporatsioonidel neist kohutavatest kuritarvitamistest kasu lõigata,» ütles Rubio oma avalduses.

«Ükski Ameerika ettevõte ei tohiks nendest kuritarvitustest kasu saada. Ükski Ameerika tarbija ei peaks tahtmatult ostma orjatööliste poolt valmistatud tooteid,» ütles Merkley.

Demokraatide ja vabariiklaste nõunikud ütlesid, et nad eeldavad, et meede saab tugeva toetuse Esindajatekojas, märkides, et eelmisel aastal kiitis Esindajatekoda sarnase meetme peaaegu ühehäälselt heaks.

Seaduseelnõu läheks kaugemale meetmetest, mida on juba rakendatud USA tarneahelate kindlustamiseks seoses väidetavate inimõiguste rikkumistega Hiinas, sealhulgas Xinjiangi tomatite, puuvilla ja mõnede päikeseenergia toodete keelustamisega.

Bideni administratsioon on suurendanud sanktsioone ja teisipäeval andis välja soovitusliku teadaande, milles hoiatas ettevõtteid, et nad võivad rikkuda USA seadusi, kui nende tegevus on isegi kaudselt seotud Xinjiangi jälgimisvõrgustikega.