Blue Origin viib 18-aastase nooruki kosmosesse

2020. aastal gümnaasiumi lõpetanud Oliver Daemen, kel on ka lenduripaberid, ei ole 28 miljoni dollariga oksjonilt kosmoselennule pileti ostnud inimene, kinnitas firma. Oksjonivõitja jääb esialgu tundmatuks ja läheb ilmaruumi alles mõne tulevase lennuga.

Kosmoselend on Daemeni ammune unistus, universum, Kuu ja raketid on huvitanud teda juba neljandast eluaastast peale. Tal on kavas minna septembris Hollandi Utrechti ülikooli füüsikat ja innovatsioonijuhtimist õppima.