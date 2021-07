Kui seni on kliimamuutustega võitlemise koorem langenud põhiliselt elektri- ja põlevkiviõlitootmisele, siis Euroopa Komisjoni uued eesmärgid panevad raskuse nendele valdkondadele, mis on otseselt kasvuhoonegaasikvootidega kauplemise süsteemist kõrvale jäänud. Need on transport, ehitus, põllumajandus ja metsandus ning elamumajandus. Eesti peab aastaks 2030 palju järsemalt nende valdkondade kasvuhoonegaaside emissiooni piirama. Kui seni oli eesmärk 13 protsenti, siis nüüd on see 24 protsenti võrreldes 2005. aastaga.