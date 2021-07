Singapur avalikustas maailma ühe suurima ujuva päikesepaneelide farmi

Projekt on üks osa Kagu-Aasia linnriigi jõupingutustest, mille eesmärk on neljakordistada 2025. aastaks oma päikeseenergia tootmist, et aidata kaasa kliimamuutuste vastu võitlemisele, vahendab Reuters.

60 megavatise võimsusega fotogalvaaniline päikeseenergia park asub Singapuri lääneosas asuvas veehoidlas. Kasutatavad päikesepaneelid on kavandatud kestma 25 aastat ja hoolduse hõlbustamiseks kasutatakse droone.

Päikesepargi ehitaja Sembcorp Industriesi ja Singapuri riikliku veeagentuuri PUB ühisavalduse kohaselt võib päikesepark aidata vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid umbes 32 kilotonni võrra aastas, mis on võrreldav 7000 auto kõrvaldamisega teedelt.

Üks maailma suurimaid ujuvaid päikesepaneelide parke Singapuris. FOTO: STAFF

Võrreldes tavapäraste katusepaneelidega töötavad ujuvad päikesepaneelid vee jahutava mõju tõttu 5% kuni 15% paremini ning neid ei mõjuta teiste hoonete varjutamine, selgub projekti tutvustusest.

Elektrienergia, mida toodetakse 122 000 päikesepaneeliga 45 hektari suurusel maa-alal, peaks tegema Singapurist ühe vähestest riikidest maailmas, kus veepuhastussüsteem töötab täielikult jätkusuutliku energia toel.

Selleks et leevendada muret taoliste projektide keskkonnamõju pärast, teatas PUB, et enne päikesepaneelide paigaldamist viidi läbi hindamine, et tagada, et see ei avaldaks märkimisväärset mõju elusloodusele ega vee kvaliteedile.

"See projekteeriti hoolikalt, et parandada õhuvoolu ja võimaldada päikesevalguse läbimist läbi vee (et jõuda vee-elustikuni)," ütles Sembcorp Industriesi piirkondlik juht Jen Tan.