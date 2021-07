Majanduse lühiuudised

Majandusaasta aruande esitasid õigel ajal vaid pooled ettevõtted

Tähtajaks ehk 30. juuniks on möödunud aasta majandusaasta aruande registripidajale esitanud 53 protsenti aruandekohustuslikest ühingutest. Kokku oli neid juriidilisi isikuid, kes 30. juuniks majandusaasta aruande esitama pidid, üle 250 000, kuid tähtajaks esitajaid oli veidi üle 130 000. Justiitsministeerium ja Tartu maakohtu registriosakond tuletavad meelde, et majandusaasta aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus. Aruanne tuleb esitada ka neil, kellel majandustegevust eelneval perioodil ei ole toimunud. PM