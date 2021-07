Riina Leminsky elu käib juba aastaid Eesti ja Saksamaa vahet: EASil on Saksamaal neljast naisest koosnev naiskond, kes püüab veenda Saksamaa ettevõtjaid, et kui need kohe otse siia investeerida ei taha, siis äripartneri võiksid siit leida küll.