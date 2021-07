Taavi Aas kliimapaketist: laiem bioenergia kasutamise demoniseerimine on murettekitav

Eile avalikustas Euroopa Komisjon kliimaettepanekute paketi, mille eesmärk on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55 protsenti võrreldes 1990. aastaga. Eesti ambitsioonid on juba praegu sellest suuremad, eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70% võrra ning juba 2019. aastaks olime vähendanud heitkoguseid 62%.

Kliimamuutuste leevendamiseks ja ennetamiseks tuleb vähendada süsinikuheidet kõigis eluvaldkondades, olgu see elamumajandus, energeetika, transport või muu. Muu hulgas on paketis tähelepanu all ka bioenergia kasutamise reeglid, millel on Eestile oluline mõju.

Muuhulgas tegi Komisjon ettepaneku tugevdada bioenergia säästlikkuse kriteeriumeid. Paketi kohaselt peaks metsast saadav biomass minema energiatootmisesse alles siis, kui see ei sobi muuks kõrgema lisandväärtusega kasutuseks või ümbertöötlemiseks. See peaks ennetama kvaliteetse ümarpuidu kasutamist bioenergiaks, mis on igati mõistlik, aga energiapuiduks ei tohi minna ka näiteks kännud ja juured, sellist materjali kasutavatele jaamadele ei tohiks tulevikus maksta riigi poolt toetust.

Ettepaneku kohaselt peaksid riigid bioenergia tootmist edendama eelkõige kõrge efektiivsusega elektri ja soojuse koostootmisjaamades. Ainult elektrit tootvad jaamad ei peaks riigiabi tulevikus saama, va olukorras, kui jaam asub fossiilsetest kütustest tugevas sõltuvuses olevas piirkonnas. Vaid säästlikkuse kriteeriumidele vastava biomassi kasutamise kohustus laieneks ka väiksematele katlamajadele (5 MW) kui seda nõuab kehtiv direktiiv.

Ehkki suurem osa nimetatud ettepanekuid on põhimõtteliselt mõistlikud – ka riigikogus olev elektrituruseaduse eelnõu, mis käsitleb Narva elektrijaamades taastuvenergia tootmist viitab jäätmehierarhia põhimõtetele – on muretekitav laiem bioenergia kasutamise demoniseerimine. Tihtilugu ei mõisteta kui suur osa Eesti (80%) ja Euroopa Liidu (60%) taastuvenergiast pärineb just sellest ressurssist.

Euroopa kliimaambitsiooni ei saa suurendada vähendades samal ajal rutakalt ja läbimõtlematult bioenergia rolli.

Nii näiteks aitavad madala kvaliteediga jäätmepuitu kasutavad elektrijaamad tagada elektri varustuskindlust olukorras, kus tuul ei puhu ning päike ei paista. See tähendab, et Euroopa kliimaambitsiooni ei saa suurendada vähendades samal ajal rutakalt ja läbimõtlematult bioenergia rolli. Nii võib jääda saavutamata nii suurem ambitsioon kui kannatada energiasüsteemide vajalik töökindlus.

Eesti esirinnas

Eesti on taastuvenergia tootmises Euroopas esirinnas, värskeimate andmete kohaselt ELis 6. kohal. Iseäranis tublid oleme taastuvate kütuste kasutamisel oma kodude kütmisel, asetseme koos teiste põhjamaadega lausa 4. kohal. See saavutus ei ole tulnud lihtsalt – aastaid on riik toetanud katlamajade üleviimist fossiilsetelt kütustelt kohalikule puidule. Metsarikka riigina on kohaliku madala kvaliteediga raiejäätmete kasutamine igati mõistlik viis riigi taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Biomassi rolli energiatootmises ei maksa alahinnata, sellega oleme asendanud juba enamikes Eesti linnades ja asulates imporditud kütteõli ja maagaasi.