Kriisimeetmete ligi 9-miljoniline jääk jagatakse enim kannatanutele

Kuigi praegu on majanduse seis hea ja tarbimine jõudsalt kasvanud, on siiski sektoreid, kelle müügimahud pole taastunud ja kes vajavad toetust, lisas Sutt.

Kuna eelmise kriisimeetme ehk niinimetatud vol 3 toetusi ei jätkunud piisavalt – taotlused ületasid eelarvet pea 40 protsendi jagu –, siis on Suti kinnitusel mõistlik uue meetme jääk eraldada täiendavaks toetuseks. Ministri sõnul on see eriti asjakohane olukorras, mil nakatumisnäitajad on taas tõusuteel ning ettevõtjatel tuleb hakata valmistuma võimalikuks uueks koroonapuhangu laineks.