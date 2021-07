Eesti idufirma kaasas üle poole miljoni euro

FleetGuru kaasasutaja Toomas Loik hindas ettevõtte esimese rahastusvooru tulemust oodatust edukamaks. «Meid üllatas positiivselt Eesti investorite huvi pilvepõhise haldustarkvara lahenduse vastu ning kaasatud investeeringu toel saame alustada lähiturgude vallutamist, et seejärel laieneda üle Euroopa,» sõnas Loik.

Ettevõtte asutajateks on pikaajalise fleet managemendi lahenduste müügi kogemusega Toomas Loik ja Ivar Vilmer ning mitmete kindlustusvaldkonna iduettevõtete arendust juhtinud Indrek Siitan.

Pilvepõhine autopargi haldustarkvara on tööriist, mille abil saavad ettevõtted põhjaliku ülevaate sõidukitega seotud kuludest ja probleemidest. «Paljudes ettevõtetes on siiani autopargi haldamiseks kasutusel Exceli tabelid, mis ei võimalda saada kogu infot reaalajas. FleetGuru lahendus on liidestatud mitmete erinevate andmebaasidega, näiteks suuremate kindlustusseltside, tanklakettide ja autoregistriga - nii jõuab autopargi haldajani kogu vajalik info kindlustuslepingute kehtivuse, kütusekaartide kasutuse ja sõidukiga seotud dokumentatsiooni kohta,» selgitas Loik.