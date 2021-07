Majandusaasta aruande esitasid õigeaegselt vaid pooled ettevõtted

Justiitsministeerium koos Tartu maakohtu registriosakonnaga tänavad neid, kes on olnud õiguskuulekad ja aruanded õigeaegselt esitanud ning tuletavad meelde, et majandusaasta aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus. Aruanne tuleb esitada ka neil, kellel majandustegevust eelneval perioodil ei ole toimunud.

«Kuigi hea meel on selle üle, et tähtaegselt esitatud aruannete arv igal aastal tõuseb, tuleb kahjuks möönda, et protsentuaalselt on neid juriidilisi isikuid, kes aruande esitamata jätavad, siiski järjest rohkem,» nentis justiitsministeeriumi kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe. See tuleneb tema sõnul asjaolust, et äriregistrisse kantud juriidiliste isikute arv tõuseb.