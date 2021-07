Kliimaeesmärkide saavutamine tõstab Eestis transpordi hinda

«Põhisõnum on see, et ettevõtetel, kes tegutsevad fossiilkütuste valdkonnas, läheb keerulisemaks. Ettevõtted, kes tegutsevad puhaste kütustega, puhaste tehnoloogiatega - neile luuakse võimalusi juurde,» ütles Münt.

«Viimasel ajal on üllatanud kõiki kui kiiresti kvoodid on kallimaks läinud, on see siis selline 10-20 senti liitrile otsa, või vähem,» rääkis Tatar.