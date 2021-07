Facebook kavatseb maksta suunamudijatele miljard dollarit kuni järgimise aasta lõpuni

Sotsiaalmeediaettevõtted on hiljuti võtnud fookusesse suunamudijad, kes aitavad tuua miljoneid igapäevaseid kasutajaid. Facebook on kuulutanud välja hulga algatusi, sealhulgas võimaluse küsida fännidelt raha ja vahendeid oma kaubamärgiga toodete müümiseks. Kuid Facebook on vaid üks osaline tihedas võidujooksus. TikTok, Snap, Twitter ja YouTube töötavad kõik sarnaste projektide kallal, et pakkuda suunamudijatele paremaid võimalusi raha teenimiseks.

Paljud platvormid plaanivad võtta endale osa suunamudijate poolt teenitud tuludest, kuigi seda tõenäoliselt alles aastate pärast. Lähitulevikus oleks see uus tuluvoog tõenäoliselt suuresti väheoluline selliste hiiglaste jaoks nagu Facebook, kes teenis eelmisel aastal 86 miljardit dollarit tulu. Kuid Facebooki ja teiste jaoks on oluline, et need suunamudijad ja loovisikud jääksid nende platvormidele, kus nende sisu meelitab kasutajaid. Ja ilma nende kasutajateta ei saa Facebook müüa reklaami, mis on ettevõtte elujõud.