Euroopa Keskpank alustas tööd digieuro loomiseks

«On möödunud üheksa kuud sellest, kui me avaldasime oma aruande digitaalse euro kohta. Selle aja jooksul oleme teinud täiendavaid analüüse, küsinud kodanike ja spetsialistide arvamust ning teinud mõningaid eksperimente, mis on andnud julgustavaid tulemusi. Kõik see on viinud selleni, et otsustasime minna sammu edasi ja alustada digitaalse euro projektiga,» ütles Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde oma avalduses.