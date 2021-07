Saudi Araabia ja AÜE saavutasid kokkuleppe OPEC+ naftatootmise mahtude osas

Brenti nafta hind langes uudise peale koguni 1 dollari võrra, langedes 75 dollarini barreli kohta, pärast seda, kui Reuters teatas, et kaks peamist OPECi tootjat on jõudnud kokkuleppele.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC), Venemaa ning nende liitlased ehk OPEC+ nime all tuntud ühendus peab veel vastu võtma lõpliku otsuse tootmisstrateegia osas, kuna läbirääkimised sel kuul jäid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vahelise vaidluse tõttu pooleli.

OPEC+ leppis eelmisel aastal kokku rekordilises tootmismahu vähendamises peaaegu 10 miljoni barreli võrra päevas, et tulla toime pandeemiast tingitud nõudluse langusega. Alates sellest ajast on piiranguid järk-järgult leevendatud ja praegu on tootmismaht umbes 5,8 miljonit barrelit päevas.