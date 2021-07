EL-i lennufirmad ei poolda uut kütusemaksu kava

Ettepanekute seas on ka reostava lennukikütuse maksustamine, millele on vastu EL-i lennufirmad.

Üksteist lennufirmat, sealjuures Air France-KLM ja Lufthansa hoiatasid, et need sammud suurendavad märkimisväärselt mitte-EL-i lennufirmade ja lennujaamde konkurentsieelist.

Keskkonnakaitsjate sõnul on Komisjoni algatus juba praegu liiga jõuetu ning kardavad, et selle edasine lahjendamine viib tõsiste tagajärgedeni. Greenpeace'i teatel on tarvis veenda inimesi loobuma lennureisidest sootuks, sealjuures võiks keelustada lühimaalennud, kui sellele on mugavaid alternatiive.