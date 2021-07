Üks, kes kriisi alguses oma uksed sulges, on legendaarne Raekoja platsi ääres tegutsenud küüslaugurestoran Balthasar. Restorani omaniku ja peakoka Sergei Trunovi sõnul ei õnnestunud neil majaomanikuga üüri osas kokkuleppele saada ja kahjumiga nad tegutseda ei soovinud. Nad lihtsalt lahkusid turult, et oodata paremaid aegu.

«Pankrotti me ei läinud, firma on endiselt olemas, Balthasari nimi on patenteeritud ja ootab paremaid aegu,» kinnitas Trunov, kes praegu töötab Keila-Joa lossis. «Kuni see olukord ei rahune, ei riski me midagi avada, seda eriti vanalinnas.»