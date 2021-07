Valuutaturg näitab, kuhu reisida pärast pandeemiat

«Ladina-Ameerika riikidest on näiteks Argentiina peso euro suhtes nõrgenenud aastaga 29% ja Peruu sol 14%. Mitmed turismist sõltuvate riikide majandused on pandeemia ajal pihta saanud, vähendades välisraha sissevoolu ja kergitades hindu. Jõuliste kursimuutustega kerkib esile ka Surinami dollar ja Kuuba peeso, mis on kaotanud euro suhtes väärtust mitte vähem kui 64 ja 96 protsenti. Kuuba majandust on räsinud lisaks pandeemiale ka majandusembargo,» kirjeldas Palm.