Elektriauto ega arvuti nendeta ei valmi: Ida-Viru maapõuest loodetakse leida haruldasi muldmetalle

Praegu ennekõike just neid otsitaksegi. Ja on juba ka leitud.

«Need on metallid, mida on hädasti vaja, et teha püsimagneteid. Püsimagneteid on hädasti vaja taastuvenergia tootmisel kasutatavas tehnoloogias: tuuleparkides, päikesepaneelides, elektriautodes, aga ka mobiiltelefonides, arvutites,» selgitas Sipp Kulli.