USA inflatsioon on tõusnud juba 5,4 protsendile

USAs tõusis inflatsioon juunis üllatavalt järsult. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga tõusid tarbijahinnad 5,4 protsenti, teatas tööministeerium. See on kõrgeim määr alates 2008. aasta augustist. Majandusteadlased olid seevastu oodanud mõningast langust 4,9 protsendini pärast maikuu viieprotsendilist inflatsioonimäära.

Inflatsiooni kiirenemise peamine põhjus on see, et pärast majandustegevuse piirangute kaotamist ületab nõudlus pakkumise. Üksikutest kaupadest suurendas inflatsiooni eelkõige kasutatud autode kiire hinnatõus. Tööministeeriumi andmetel tõusid nende hinnad 10,5 protsenti, mis moodustab kolmandiku kiirenemisest.

Alusinflatsioon, mida keskpangad tähelepanelikult jälgivad, oli juunis 4,5 protsenti. Alusinflatsioon ei hõlma toiduainete ja energiahindade mõju hinnataseme muutustele. USA alusinflatsioon oli juunis viimase 30 aasta kõrgeim.

Inflatsiooni kiirenemine on tekitanud erilist muret mõnedele investoritele, kes kardavad, et majandus on ülekuumenemas. Lisaks on paljud majandusteadlased ja poliitikud viimasel ajal pidanud tuliseid arutelusid inflatsiooni ja majanduse võimaliku ülekuumenemise üle.

Inflatsioon vähendab raha ostujõudu, sest antud rahasumma eest saab osta vähem kaupu ja teenuseid. Keskpanga hinnastabiilsuse eesmärgi kohaselt peaks inflatsioonimäär idaalis olema keskmiselt 2 protsendi tasemel.

Keskpank ei ole seni võtnud kasutusele meetmeid inflatsiooni ohjeldamiseks, kuna nad peavad inflatsiooni kiirenemist ajutiseks ja osaliselt piirangutest tulenevaks. Rahandusminister Janet Yellen on nõustunud keskpangaga, et inflatsiooni kiirenemine on ajutine.