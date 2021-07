Yellen: OECD maksulepet tõrjuvad riigid mõtlevad kindlasti ümber

«Minu sõnum on, et see lepe on ajalooline ja on oluline, et kõik sellega liituksid,» ütles Yellen teisipäeval Brüsselis. «Loomulikult hõlmab see kompromisse ja minu sisetunne ütleb, et need riigid tahavad leida viisi «jah» ütlemiseks.»