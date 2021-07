Omniva: mitmetel ostuplatvormidel saab käibemaksu tasuda juba ostmisel

Euroopa Liidu territooriumile jõudes tuleb deklareerida siiski ka IOSS skeemiga müüdud saadetised. Kui Omnivani jõuab vabasse ringlusse deklareerimata IOSS pakk, siis võtab Omniva deklareerimistoimingu enda peale. Seejuures on aga väga oluline, et saadetise elektroonses infos oleks saatja poolt märgitud korrektne IOSS number.

«See on võti, mis annab maksu- ja tolliametile kinnituse, et tegemist on usaldusväärse saatjaga, kes on kaupade müügihetkel käibemaksu kogunud ning lubab saadetise deklareerida täiendavalt makse nõudmata,» selgitas Mägi.