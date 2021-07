GRAAFIK ⟩ Aasta esimesel poolel taevastesse kõrgustesse tõusnud puidu hind on maa peal tagasi

Puidu suure hinnaralli taga aasta alguses oli nõudluse kasv ehituses, millega kaasnes ka sotsiaalmeedias levinud ärevus rahatrüki ja inflatsiooni kiirenemise pärast. Inflatsioonihirmust tekkinud hinnaralli tabas peaaegu kõiki tooraineid, alates vasest kuni maisini. Nüüd, kus majandused on avanenud ning majanduse stimuleerimine kahanenud, on toorainetega varustamise pudelikaelad suuremalt jaolt likvideeritud ning hinnad langemas.

«Hinnalanguse põhjuseks on laoseisu paranemine ning nõudluse märkimisväärse languse tõttu suurtes ehituspoodides, kust iseremontijad peamiselt ostavad,» selgitas Bloombergile puidule spetsialiseerunud investeerimisettevõte Westline Capital Strategies tegevjuht Greg Kuta. Kuna remontijaid on vähem, jääb koduehitajatele puitu rohkem, lisas Kuta.

Kuid ajalooliselt on puidu hinnatase endiselt kõrge. Alates eelmise sajandi üheksakümnendatest aastatest on ehituspuidu hind Põhja-Ameerikas liikunud vahemikus 200 kuni 400 dollarit tuhande kuupjala kohta (üks kuupjalg on 0,002 kuupmeetrit). Erandina kerkis hind 2018. aastal 600 dollarini.