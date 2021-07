Roomet Sõrmus: kui keelaks kohaliku põllumajanduse üldse ära?

Puudub sotsiaalmajandusliku mõju hinnang

Muidugi pole antud juhul tehtud sotsiaalmajandusliku mõju hindamist, mida sellised piirangud võiksid üldse tähendada riigile või omavalitsustele, kohalikule tööhõivele ja terviklikumalt toidujulgeolekule. Põllumajandus sõltub paraku vegetatsiooniperioodist ja tegevusi ei ole võimalik edasi lükata.

Kasvõi seesama silo niitmise näide: hilinemine toob kaasa vananenud ja toitainevaese niite, mille tulemused kajastuvad nii lehmade piimaannis kui ka loomade tervises.

Ebaõiglaste keeldude ja piirangute tulemusel jääksime kodumaisest puhtast toidust ilma – sealhulgas nii loomsest kui ka taimsest.

Põllumajanduses rakendatakse samas toetuste raames erinevaid meetmeid lindude kaitseks. Jah, põllumeestel pole ümbritsevast loodusest ükskõik. Kuid ebaõiglaste keeldude ja piirangute tulemusel jääksime kodumaisest puhtast toidust ilma – sealhulgas nii loomsest kui ka taimsest.

Eks jääks lohutuseks importtoit nendest riikidest, kus eurodirektiive tõlgendatakse meist erinevalt. Ja kindlasti kahvatum toidulaud. Sellest oleks äärmiselt kahju, arvestades näiteks Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) aruandeid, kus Eesti toit hiilgab oma puhtuse ja kvaliteedi poolest.

Aktivistide ühiseks jooneks on Eesti põllumajanduse ühemõtteliselt negatiivne sildistamine. Räägitakse intensiivsest maakasutusest, monokultuuride kasvatamisest ja põldude mürgitamisest. Viimase saja aastaga on Eestis põllumajandusmaa pindala samas vähenenud pea poole võrra.

Põllumajandusloomade arv on viimase 30 aasta jooksul vähenenud lausa kolm korda. Kui 1980ndate lõpus oli meil kokku üle kahe miljoni veise, sea ja lamba, siis praeguseks on see arv langenud 643 000 loomani. Seega drastiliselt.

Praeguse maakasutuse koosseisu on soodustanud ka keskkonnahoidlike põllumajanduspraktikate laialdane rakendamine. Põllumehed mõistavad, et põllumajandus on tegevusala, mis sõltub väga palju loodusest endast ning vaid heaperemehelik majandamine suudab kindlustada toidutootmiseks vajaliku muldade viljakuse ja teiste loodusvarade – nagu vesi või õhk – hea seisundi. Seega, kui keegi teeb loodusega koostööd, siis on see just põllumees.

Valdav osa Eesti põllumehi kasutab ELi ühise põllumajanduspoliitika toetusi. 2020. aastal järgiti ühtse pindalatoetusega kaasas käivaid rohestamise baasnõudeid ligi miljonil hektaril. Näiteks on põllumajandustoetuse saamise baastingimuseks kaitsta ja säilitada maastikuelemente, seejuures on nende eemaldamine põllult keelatud.

Lisaks järgitakse 2020. aasta andmete kohaselt pea poolel põllumajandusmaast keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõudeid. Tegemist Eesti põllumajanduses enim kasutatava keskkonnameetmega. Siia lisandub veel ligi 25% mahepõllumajanduse pinda.

Eesti loomakasvatajad ja toidutootjad on tõsiselt ette võtnud ka süsiniku jalajälje kaardistamise, et muutuda veelgi kliimasõbralikumaks. Näiteks Eesti üks suuremaid toidutootjaid Agrone on oma näitajatega Euroopas ja kogu maailmas kindlasti keskkonnasäästlikumate hulgas. Lisaks on neil ambitsioon saada süsinikuneutraalseks aastaks 2035.

Oluline teadlaste kaasamine

Pean äärmiselt oluliseks, et põllumajandust puudutavatesse otsustesse oleksid isearvajate asemel kaasatud teadlased. Just sel põhjusel on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juurde asutatud teadusnõukoda, mille eesmärgiks on aidata tagada meie põllumajanduse ja toidusektori tipptase.

Nõnda oskame paremini kuulata terve mõistuse häält ja pideva keelamistuhina asemel leida lahendusi, mis arvestavad õiglaselt kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste kogumit. Samuti kasutada hindamatut võimalust hoida enda ja oma laste toidulaud jätkusuutliku, tasakaalustatud ja täisväärtuslikuna.