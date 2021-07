Smartpost toob väikelinnadesse ja asulatesse pakimajakesed

Smartpost Itella pakiveoteenuste direktori Rauno Parrase sõnul on pakimajakeste testperiood olnud väga edukas ning uudsed pakimajakesed hästi vastu võetud.

«Pakimajake on hea lahendus just väiksemates paikades, kus on keeruline leida sobilikke siseruume Smartposti pakiautomaatidele, kuid samas on pakiveo järele nõudlus olemas. Meie pakimajakesi on võimalik paigaldada sisuliselt igale poole, kuid iseäranis hästi õigustavad need end väikelinnades. Eelmise aasta lõpus Türil, Paides ja Kosel avatud pakimajakesed on hästi vastu võetud,» selgitas Parras.

Ta lisas, et ka mõnes suuremas Eesti linnas on piirkonniti pakiveo nõudlus niivõrd suur, kuid head asukohta pakiautomaadi paigutamiseks pole, mistõttu on kaalumisel pakimajakeste paigaldamine ka suurematesse linnadesse.

Smartpost Itella pakiveoteenuste direktor rõhutas, et uute asukohtade valimisel arvestatakse nii klientide soove ja tagasisidet kui ka inimeste igapäevaseid liikumistrajektoore, et optimeerida olemasolevate Smartposti automaatide koormust ning võimaldada kiiremat pakkide väljastamist.

«Viimane aasta ja koroonapandeemia on näidanud, et lisaks kiirele ja usaldusväärsele pakiveoteenusele soovitakse üha enam pakke tellida enda kodu lähedasse või liikumistrajektooril olevasse pakiautomaati, et tellitud kaupa oleks võimalikult mugav ja lihtne kätte saada. Seetõttu jätkame ka oma tavapäraste pakiautomaatide võrgustiku laiendamist,» lausus Parras.

«Praegust erakordselt palavat suveilma silmas pidades on stabiilse temperatuuriga ruum pakkide säilitamiseks väga oluline, sest palju saadetakse temperatuuritundlikku kaupa, mis vajab õiget hoiustamist. Eriti tähelepanelik peaks olema kosmeetikatoodete, toiduainete ning ravimite hoiustamisel,» selgitas Smartpost Itella pakiveoteenuste direktor ning lisas, et muutlik ilmastik on üks põhjustest, miks siseruumis asuv pakiautomaat end aastaringselt õigustab.