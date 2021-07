Neli eestlast sooritasid maailma esimese sõidueksami Cleveroni mehitamata autoga

«Esimesed neli juhti, kes omastasid sertifikaadi «Tele-Operated vehicle driver», sooritasid nii platsi- kui ka linnasõidu ilma vigadeta. Sellega saab Cleveron endale kinnitada, et teleopereeritava sõidukiga on võimalik liigelda samamoodi nagu tavaautoga ja oleme oma sõidukite arendusega õigel teel,» sõnas sõidukite testimisprotsessi arendusspetsialist Taavi Purtsak.

Eksaminaator Jaan Kleemann lisas, et läbis ka ise kaugjuhitava sõidukijuhi koolituse, et mõista, millised on erinevused kaugelt sõiduki juhtimisel võrreldes tavasõidukitega, kus juht on reaalselt juhiistmel.