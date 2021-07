Haapsalu tahab Bürgermeistri holmil riigiga maid vahetada

Praegu kuulub Haapsalu linnale holmi lõunapoolne osa, riigi oma on aga holmi keskpaik ning põhjapoolne sadamaala ja tipp. Linnale kuuluvale poolele on tehtud detailplaneering, mille järgi võiks holmile ehitada kümmekond elamut, lisaks oleks seal ärikrunte ja avalikus kasutuses olevat ala. Holmi tipp on linna üldplaneeringus ette nähtud rohealana.

«Holmi keskel on endiselt riigikaitsehoonestus, see on riigikaitsemaa ja jääb RKAS-ile,» ütles Haapsalu abilinnapea Helen Rammu Lääne Elule. «Meile peaks RKAS andma rohealana poolsaare tipu, sadamaala ja teemaa – Kaluri tänava pikenduse või jätku.»

Vastu saab RKAS linna maa, kus on elamukrundid. Rammu sõnul on maadevahetus praegu sellises seisus, et RKAS otsib oma maale hindajat ja linn omakorda otsib hindajat 11-le elamukrundile. Elamukruntide kõrval on Bürgermeistri holmi lõunapoolses küljes veel linnale kuuluvaid maid. Sinna oli planeeritud puulaevaseltsile Vikan sadamakoht, mida pole aga kasutusele võetud. Viimasel ei ole ka raha, et sadamat ise välja ehitada.

Alar Schönberg Vikanist ütles, et talle meeldib mõte põhjapoolsest sadamast väga.

«Kui linn sadama enda kätte saab, oleme väga huvitatud läbirääkimistest. Võimalusi seal midagi teha on ju palju, alates sellest, et seal oma laeva hoida, kuni puulaevade ehitamisele ja hooldamisele keskendunud turismikeskuse loomiseni välja,» rääkis Schönberg.

Vikan vajab Schönbergi sõnul hädasti oma baasi ning otsib selleks ammu kohta. «Linna initsiatiiv on väga tore, puulaevaseltsi inimesed jagaks hea meelega oma teadmisi ja oskusi,» ütles ta.

Rammu ütles, et kui linn saab endise piirvalvesadama oma valdusse, ei hakata kindlasti lõuna poole teist sadamat arendama, vaid seda ala saab kasutada millekski muuks. «Täpselt ei tea, milleks, aga meil on veel aega seda mõelda,» ütles abilinnapea.