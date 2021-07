Efteni ärikasum kasvas esimesel poolaastal 27 protsenti 4,9 miljonini

Fondijuhi sõnul oli esimesel poolaastal juhtimislikult tähelepanu suunatud eelkõige klientidele ehk üürnikele – kliendispetsiifilised lahendused leiti kõikvõimalikele pandeemiast tingitud ärikatkestustele ning fondi üüripindade täituvus on olnud väga hea. Juuni lõpu seisuga on fondi kinnisvaraportfelli vakantsus 0,7 protsenti.

Koroonakriisist tulenevatest maksete hilinemisest hoolimata on Efteni teatel olnud hea ka üürnike maksekäitumine. Makseprobleemidega seoses on tehtud üürnikega kokkuleppeid maksetähtaja edasilükkamise osas peamiselt kuni augusti lõpuni ning üürnike vahetumine hoitud minimaalsena.

Esimeses poolaastas tegi fond ühe uue investeeringu, omandades Leedus Panevežyses kokku 10 miljoni euro eest kaks tööstus- ja laohoonet. Tehingu pangalaenuga võimendamata sisenemistootlus oli 8 protsenti ning hoone ostuhind ühe ruutmeetri kohta oli 500 eurot, mis on madalam kui maja taastamisväärtus. Hoonet üürib 16 aastase üürilepingu alusel ADAX UAB. Tehingut finantseeris 6 miljoni euro ulatuses Šiaulių bankas.

Eften Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 30. juuni seisuga pisut üle 17,6 euro, kasvades juunis 3,6 protsenti. Raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata (EPRA) oli 18,6 eurot. EPRA NAV suurenes juunis 2,6 protsendi võrra.

Juunis teenis Eften Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1,1 miljonit eurot, mis on 57 000 eurot rohkem kui mais, sisaldades ka 15 päeva üüritulu juunis soetatud tööstus- ja laohoonetelt Panevežyses, Leedus. Lisaks suurenes juunis seoses COVID-19 piirangute järk-järgulise lõpetamisega ka Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, mis on nüüd veel keskmiselt 4 protsenti alla tavapärase taseme.