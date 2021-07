Tööinspektsioon: kuumus sunnib töötajaid meie poole pöörduma, sest tööandjad ei hooli

Inspektsioon toob näited vihjetest, mis neile igapäevaselt saabub:

Pöördun sellepärast, et vaadates töötajate tehtavat tööd ja tingimusi, siis kahjuks see on kohutav olukord selles firmas! Kõige hullem olukord on liinil, kus puudub ventilatsiooni süsteem täielikult! Lae all on olemas olematu ventilatsioon, mis paraku ei tee mitte kui midagi. Lisapausid on küll ette nähtud ja väljas saavad töötajad käia, aga kui sees on hommikul 30 kraadi ja väljas on ligi 30 kraadi ja terve ülejäänud päeva 34 kraadi sees, siis paraku sellest väga kasu ei ole. Mõni aasta tagasi öeldi, et paigaldavad uue ventilatsiooni, aga siiamaani see vaid jutuks jäigi. Jäädes Teie vastust ootama. Tõesti on olukord seal kohutav! Aitäh

***

Sooviksime abi ja nõu seoses töökohal valitseva põrgukuumusega, millele tööandja poolt ühtegi lahendust ei paista tulevat. Kaebuste peale tuli keegi ventilatsioonimees küll asja vaatama, kuid ühtegi lahendust meile ei saabunud. Oleme ruumides, kuhu paistab sisuliselt hommikust õhtuni igast aknast sisse päike ja kütab sisetemperatuuri sellel suvel kohati lausa 30ni. Sellises saunas peavad töötajad veetma 12-24h paksus ja mittehingavas vormiriietuses ja meie tööiseloomu juures ei ole kahjuks lahenduseks ka nö pikemad pausid, kuna päevasel ajal on enamasti jooksmist palju. Probleemid on olnud juba aastaid igal suvel, aga siis on ilusat ilma vähem olnud ja oleme probleemi ära kannatanud, kuid sellel aastal sai töötajatel mõõt täis vaikselt kannatamisest ja sellest, et miski pole paremuse poole liikunud, ning palume teie abi! Ehk koos teie ametnikega leitakse meile lõpuks kõiki rahuldav ja ka püsiv lahendus.

***

Rääkisin oma juhiga, et ta annaks ettevõtte juhile teada, et kiiremas korras tuleb midagi ette võtta, vastuseks oli paraku, et tööandjal on täiesti ükskõik. Praegu juba enamus inimesi töötab 12tunnistes vahetusest ning mida vähem pause seda parem on, öeldi mulle. Minu töökohal on juba 32-40 kraadi kuumust (maikuus mõõdeti) ning väga tihti pean käima ka lae kõrgusel, kus pean tooma tööks vajalikke materjale kaaluga 10kg või vähem ja seal on täiesti null õhku ja suur kuumus. Näen kuidas riided on läbimärjad ja see kõigest minutitega, igalt poolt kuulen, et täiesti kohutav on tööd teha aga keegi kahjuks ei võta midagi ette.