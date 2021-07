Harjumaal tegutseva Saunja-Sassi talust öeldi, et nad on kartulikasvatust viimasel ajal kokku tõmmanud, kartulit on 1,2 hektari peal, enamiku põllust võtab enda alla teraviljakasvatus. Kuid olukord pole kiita. «Hilise kartuli kohta ei oska öelda, aga varajase kartuli saak on väga väike. Siin on kerged mullad ja vihma tuli minimaalselt,» rääkis talu perenaine Inna Malm.