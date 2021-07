Iisrael hakkas esimese riigina maailmas pakkuma oma kodanikele kolmandat kaitsesüsti

Otsus tuleb ajal, mil USA ja Euroopa tervishoiuasutused arutavad kordusvaktsineerimise vajalikkust. Eelmise kuu lõpus andis Ühendkuningriik esialgse toetuse septembrist algavale kordussüstide kampaaniale. Pfizer teatas eelmisel nädalal, et palub reguleerivatel asutustel kordussüstid heaks kiita, vahendab Financial Times.

Iisraeli on laialdaselt kiidetud maailma ühe kiireima vaktsineerimiskampaania käivitamise eest seoses sellega, et nad tagasid Pfizerilt regulaarsed vaktsiinitarned, andes vastutasuks vaktsineerimisest saadud andmeid.

Kuid Iisraelis on nakkusmäärad järsult tõusnud, mis on tingitud väga kergesti ülekantavast Delta-variandist. Haigestumiste arv on tõusnud rohkem kui 400-ni päevas, pärast mitmeid nädalaid, kui nakatunute arv oli kõigest ühekohaline. Siiski on ainult 47 juhtumit 4000 aktiivsest riiklikust juhtumist seotud tõsise haigestumisega, kusjuures tervishoiueksperdid rõhutavad, et Pfizeri kahe annuse vaktsiin pakub jätkuvalt tugevat kaitset haiglaravi ja surmajuhtumite vastu.