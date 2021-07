Loviisa tuumaelektrijaam peab vähendama oma tootmisvõimsust erakordselt sooja merevee tõttu

Soomes valitsev erakordselt pikk kuumalaine on mõjutamas nende energiatootmist, vahendab Helsingin Sanomat.

Fortum teatas esmaspäeval, et valmistub vajadusel vähendama sellel nädalal Loviisa tuumaelektrijaama esimese reaktori toodangut. Hinnanguliselt väheneb see kuni 50 megavatti. Esimese reaktori maksimumvõimsus on 507 MW.