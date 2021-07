Ryanair värbab koroonakriisist taastudes üle 2000 piloodi ja tellib 210 uut lennukit

Piloodid hakkavad lendama Ryanairi uue Boeing 737 MAX-idest koosneva lennukipargiga, mille eesmärk on vähendada kulusid, kütusetarbimist, müra ja süsihappegaasi heidet, teatas lennufirma.

Mais teatas Ryanair, et teenis läinud majandusaastal miljard eurot kahjumit, kuna koroonaviirus seiskas maailma lennundussektori ja tegi nõudluse maatasa. Nüüd ollakse aga kursil taastumise poole.

«Olles vastu võtmas üle 210 Boeing 737-8200 lennuki, värbab Ryanair tuleva kolme aasta jooksul üle 2000 piloodi, et sellest kasvust tingitud ametikohad täita,» ütles firma personalijuht Darrell Hughes.

«Ryanair on teinud pandeemia ajal oma inimestega lähedat koostööd töökohtade päästmiseks ja meil on rõõm alustada plaanide tegemist kasvule naasmiseks tulevatel aastatel, kui me taastume COVID-19 kriisist,» lisas ta.